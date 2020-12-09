رفع اللاعب الدولي الجزائر يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، رصيده إلى 5 أهداف في دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وقاد ابن مدينة وهران ناديه قطر للفوز على نادي الخور (3-0) في إطار الجولة الثامنة، بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 39 و72 على التوالي، كما ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.

وسجل بلايلي 5 أهداف في الدوري خلال ثلاثة لقاءات فقط خاضها مع ناديه الجديد، حيث جاء الهدفان الجديدان بطريقة جميلة عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الأول ورفع الكرة فوق الحارس في الثاني، علما أن الأهداف السابقة جاءت كلها من علامة الجزاء.

بهذا الفوز ارتقى نادي قطر إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر السد الذي يلعب له الدولي الجزائري الآخر بغداد بونجاح.