أفاد الملازم الاول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية سور الغزلان في حدود الساعة 15:25 من أجل حادث مرور على مستوى الطريق البلدي الرابط بين سور الغزلان و اولاد قاسم المكان المسمى كربوعة ب50 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين خلف الحادث 8 مصابين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 68 سنة تم اسعافهم و نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان