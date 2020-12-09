أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخطوط العريضة لخطة لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال المائة يوم الأولى لولايته بعد تنصيبه في 20 جانفي المقبل.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه في ولاية "ديلاوير" الأمريكية أمس الثلاثاء، إن الأهداف الرئيسية الثلاثة هي "المطلب الخاص بارتداء الأقنعة في المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل، والحصول على ما لا يقل عن 100 مليون لقاح لفيروس كورونا، وإعادة فتح معظم المدارس".

وأضاف بايدن، "لن تنهي أول مائة يوم من ولايتي فيروس (كوفيد-19)، لا يمكنني أن أتعهد بذلك .. ولكنني مقتنع تماماً أنه في غضون مائة يوم يمكننا تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا إلى الأفضل".

وحث الرئيس الديموقراطي المنتخب، الكونغرس على تمرير حزمة المساعدات التي بلغت المحادثات بشأنها طريقاً مسدوداً لعدة أشهر، وتمويل توزيع اللقاح بالكامل.

ووصف بايدن جائحة فيروس كورونا التي أصابت 15 مليون شخص، وأسفرت عن وفاة 285 ألف شخص في الولايات المتحدة، بأنها "أحد أصعب التحديات التي واجهتها أمريكا على الإطلاق".

و سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 174.387 إصابة مؤكدة و 1.118 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض الوقاية منها وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,636,914 إصابة حتى يوم أمس, فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 281.253 حالة وفاة.