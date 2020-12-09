استؤنفت، اليوم الأربعاء، مباراة "باشاك شهير" التركي و"باريس سان جيرمان" الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقفها أمس الثلاثاء.

وقبل انطلاقها، التف لاعبو الفريقين حول دائرة منتصف الملعب، وجثوا على الأرض، في إشارة تضامنية رفضا للسلوك العنصري الذي تعرض له عضو الجهاز الفني لباشاك شهير من أحد حكام المباراة بالأمس.

ويوم الثلاثاء، تعطلت المباراة بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، ورفض لاعبو الفريقين استئنافها بعدما بوجه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتشيسكو إساءات عنصرية، لبييرو ويبو عضو الجهاز الفني للنادي التركي.

وغادر لاعبو نادي إسطنبول باشاك شهير أرضية ملعب اللقاء رفضا للإساءة، فيما خرج لاعبو باريس سان جيرمان بعد ذلك تضامنا معهم، تم استئناف المباراة اليوم لكن بحكام جدد وبدءا من الدقيقة 14 (لحظة توقف المباراة).