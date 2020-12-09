صادقت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.



وأفادت وكالة "فرانس برس" أن كندا أعطت الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح للتحصين من فيروس كوفيد 19.



وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان إن اللقاح يستوفي المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة التي تسمح باستخدامه في كندا.



واعتبرت الوزارة أن المصادقة على أول لقاح للوقاية من فيروس كورونا إنجاز بالغ الأهمية.



وقبل أيام صادقت بريطانيا على استعمال اللقاح على أراضيها، لتصبح أول دولة في العالم تصرح باستخدام اللقاح.





