أفادت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود على عدة ولايات من غرب الوطن ووسطه وشرقه ابتداء من اليوم الخميس.

والولايات المعنية بهذا الإنذار من المستوى "البرتقالي" هي الشلف، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، تيبازة، البليدة والمدية، وذلك ابتداء من اليوم الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال (00:15) إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة السادسة صباحا (00:06) حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 و 30 ملم وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.

وكانت مصلحة التوقعات للأرصاد الجوية أفادت في تنبيه باللون الأصفر بتساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية،اليوم الخميس، على الولايات الساحلية والقرب ساحلية بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة ستتهاطل بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم على ولايات بجاية، البويرة ، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، المدية، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس وميلة.

وأضاف نفس المصدر أن الأمطار المتوقعة ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة على أن تقدر كمية التساقط طوال صلاحية النشرية بين 15 و20 ملم.

وأشارت نفس النشرية الجوية إلى أن رياحا قوية ستهب من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تلمسان، جيجل، مستغانم، وهران، بومرداس وعين تيموشنت. وستتراوح سرعتها بين 50 و60 كلم في الساعة.