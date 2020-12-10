تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، اليوم الخميس، على الولايات الساحلية والقرب ساحلية بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة ستتهاطل بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم على ولايات بجاية، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، المدية، برج بوعريريج، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، عين الدفلى، ميلة، بومرداس، وجيجل.

وأضاف نفس المصدر أن الأمطار المتوقعة ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة على أن تقدر كمية التساقط طوال صلاحية النشرية بين 15 و20 ملم.

وأشارت نفس النشرية الجوية إلى أن رياحا قوية ستهب من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الشلف، تلمسان، بجاية، جيجل، مستغانم، وهران، بومرداس، تيبازة وعين تيموشنت. وستتراوح سرعتها بين 50 و60 كلم في الساعة وتكون أحيانا مصحوبة بأمطار غزيرة.