أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 68.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات.

- الولايات المتحدة الأمريكية: بلغ عدد الوفيات 286487 والإصابات 15157130.

- الهند: الوفيات 141360 والإصابات 9735850.

- البرازيل: إجمالي الوفيات 178159 والإصابات 6674999.

- روسيا الوفيات 44718 الإصابات 2541199.

- فرنسا: الوفيات 56648 والإصابات 2324216.

- إيطاليا: الوفيات 61739 الإصابات 1770149.

- المملكة المتحدة: الوفيات 62566 الإصابات 1766819.

- إسبانيا: الوفيات 47019 الإصابات 1712101.

- الأرجنتين: الوفيات 40009 الإصابات 1469919.

- كولومبيا: الوفيات 38158 الإصابات 1384610.