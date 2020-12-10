أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر، اليوم الخميس، وجاء فيه المنتخب الجزائري فى المركز الـ31 عالميًا والثالث إفريقيا.

وحافظ محاربو الصحراء على نفس الترتيب لشهر نوفمبر الماضي، بعد خوض مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تصنيف إفريقيا:

- السنغال الأولى إفريقيا و20 عالميا

- تونس الثانية إفريقيا و26 عالميا

- الجزائر الثالثة إفريقيا و31 عالميا

- المغرب الرابعة إفريقيا و35 عالميا

- نيجيريا الخامسة إفريقيا و35 عالميا

- مصر السادسة إفريقيا و49 عالميا

- الكاميرون السابعة إفريقيا و50 عالميا

- غانا الثامنة إفريقيا و52 عالميا

- مالي التاسعة إفريقيا و57 عالميا

- بوركينا فاسو العاشرة إفريقيا و58 عالميا

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف العالمى، كما هو الحال فى شهر نوفمبر، ولم تشهد كل المراكز أي تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه كل من البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين والأوروغواي والمكسيك وإيطاليا.