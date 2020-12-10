تستعد وزارة التجارة لإطلاق إستراتيجية جديدة لتنظيم عمليات التصدير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لبلوغ الأهداف المتعلقة بتطوير النوعية .

وأوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن جائحة كورونا لم تشكل عائقا أمام كثير من المؤسسات في التحكم في الإنتاج والنوعية وحتى في التصدير، مضيفا أن رئيس الجمهورية أعلن استعداد الدولة لدعم المصدرين.

من جهته أكد الخبير في التجارة الخارجية، حسين بوبطيمة، وجود تسهيلات عديدة وضعتها الدولة لتجاوز عقبات كثيرة.

ويتصدر مجمع جيكا للإسمنت قائمة الشركات التي تحدت جائحة كورونا من خلال تصدير نحو مليون طن من مادة الكلينكر للخارج خلال سنة 2020.

وأوضحت مديرة التسويق والمنافسة بمجمع جيكا حياة لازري أن الزيادة قدرت 100 بالمائة مقارنة بسنة 2019.