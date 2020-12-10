أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن لقاء يجمعه يوم الأحد المقبل، بممثلي البنوك لمناقشة تمويل مخطط إعادة بعث مجمعي الصناعات الكهرومنزلية "أونبام" والصناعات الإلكترونية" إيني" ( ENIE وENIEM ) حسب بيان الوزارة .

وعقد الوزير، اليوم الخميس، لقاء يهدف إلى التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرمنزلية وعرض مختلف الانشغالات التي تواجه إعادة إطلاق الشعبة وسمح الاجتماع بالمتعاملين، بتبادل وجهات النظر حول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وإعطاء توضيحات وشروحات حول البنود التقنية التي يتضمنها وأكد آيت علي براهم، أن المتعاملين أبدوا استعدادهم للانخراط في التوجه الجديد وكذا مجمل التدابير التي تضمنها المرسوم.

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