ألغت وزارة الخارجية، منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 لجميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر، بسبب جائحة كورونا.

وجاء في مراسلة تلقتها سفارة فلسطين بالجزائر أنها "تلقت اليوم رسالة من وزارة الخارجية الجزائرية تبلغها فيها بإلغاء المنحة الطلابية السنوية للعام الدراسي 2020 -2021 ".

وأوضحت الخارجية الجزائرية، أن القرار يعود إلى تعذر إتمام إجراءات القبول والتسجيل والالتحاق بالجامعات بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي تتخذها الجزائر لمكافحة هذه الجائحة. كما أكدت في مراسلتها أن هذه الإجراءات شملت جميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر.