يترأس عبد المجيد عطار وزير الطاقة ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الأحد المقبل، أشغال الاجتماع الـ105 لمجلس وزراء المنظمة، عبر تقنية التواصل عن بعد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة .

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتطرق للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال والذي يشمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية.

كما سيتناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، بالإضافة الى موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر.

للتذكير فإن المنظمة، التي تتخذ من عاصمة الكويت مقرا لها، قد أنشئت سنة 1968 من طرف الكويت و ليبيا والمملكة العربية السعودية لتنظم إليها الجزائر في عام 1970.

وتشمل المنظمة أيضا كلا من الامارات العربية المتحدة و العراق والبحرين ومصر وقطر وسوريا.

وتهدف المنظمة، التي تضم 10 دول عربية منتجة للنفط، إلى تنسيق سياساتها الطاقوية للبلدان العربية بغية ترقية التنمية الاقتصادية.