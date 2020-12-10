وقعت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تدعيم الشراكة بينهما في حوض بركين، وذلك ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات، حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي .

وجاء في البيان:"تم اليوم الخميس التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك وإيني الإيطالية، تهدف إلى رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم إتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر في مجال استكشاف المحروقات في حوض بركين وهذا تحت غطاء الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات".

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال لقاء جمع اليوم بالجزائر العاصمة بين الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع إيني، كلوديو ديسكالزي.

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في إطار تطوير ومتابعة فرص الشراكة بين المجمعين “سوناطراك” و"إيني"، تم مناقشة العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.

وتخص هذه المحاور التكوين في مجال النفط والغاز، البحث والتطوير، الطاقات الجديدة والانتقال الطاقوي إضافة إلى حماية البيئة.

وبهذه المناسبة، أكد حكار وديسكالزي "التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين من خلال تحسين استغلال البنى التحتية ".

وفي نهاية الاجتماع، قال الرئيس المدير العام لسوناطراك: "علاقتنا التقليدية والوطيدة مع إيني ستتعزز حتما من خلال توقيع هذه الاتفاقية المهمة بالإضافة إلى وضع قيد الدراسة عدة محاور منها على وجه الخصوص، التدريب والبحث والتطوير".

من جانبه، سلط الرئيس المدير العام لشركة "إيني" الضوء على علاقات الشراكة المميزة والمتعددة التي تربط المجمعين .

وصرح بشأن الاتفاقية الموقعة اليوم:"يشهد توقيع الاتفاقية اليوم على التزام إيني وسوناطراك بتعزيز شراكتهما في الجزائر من خلال إستراتيجية مشتركة لتسريع تطوير وتنفيذ مختلف المشاريع".