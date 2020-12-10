عقد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي ، صباح اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة للوكالة بالجزائر العاصمة، مع ممثلي الشركة الصينية ZIEC المكلفة بإنجاز مشاريع عدل التالية: 1077 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار القنطرة عنابة ومشروع 1200 وحدة سكنية ومشروع 1700 مسكن عدل بالحروش وكذا مشروع 500 مسكن عدل بسيدي مزغيش، وحضر اللقاء كل من المدير العام المساعد المكلف بالمشاريع والمدير المركزي لتنفيذ العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة .

وجاء في بيان الوكالة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه وبعد أن استمع المدير العام إلى عرض حول مخطط عمل شركة الإنجاز المكلفة بهذه المشاريع، وجه لها تعليمات تهدف للدفع بوتيرة الأشغال بتدعيم الورشات بالموارد البشرية والمادية والعمل بنظام المناوبة بهذه المشاريع الثلاثة، وفي هذا الصدد، دعا بلعريبي شركات الانجاز إلى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في انجاز خزانات المياه والمحولات الكهربائية واحترام معايير الجودة ونوعية السكن في كل من مشروع 1200 مسكن و 1700 مسكن .

وعليه، أكد المدير العام لوكالة "عدل" أنه في حال عدم التزام شركة الانجاز بهذه التعليمات والتعهدات ستلجأ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.