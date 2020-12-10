عاشت مدينة وهران، نهار اليوم، اختناقا مروريا ضخما بسبب انحراف عربات "الترامواي" عن السكة في مفترق طرق حي جمال، قبالة جامع بن باديس، إثر تعرضه لدهس من طرف شاحنة ذات الوزن الثقيل.

وتسبب الحادث الذي وقع على الساعة العاشرة و50 دقيقة، في توقف عربات ّالترامواي" الذي كان متوجها إلى وسط المدينة ثم السانية، في وسط الطريق، ما منع السيارات القادمة من كل الاتجاهات من المرور، كما لجأت شرطة المرور إلى تحويل الشاحنات الضخمة الصاعدة من ميناء وهران، نحو مفترق طرق حي عين البيضاء. لتتعقد حركة المرور وتتوقف إلى غاية وسط المدينة.

وذكر منصور بلهندة المكلف بالإتصال في شركة "سيترام" التي تسير "ترامواي" وهران، أن الحادث نجم عن صدم شاحنة ذات الوزن الثثقيل صاعدة من الميناء لمقدمة "الترامواي" وتسبب شدة الصدمة في خروج العربة الأمامية عن السكة.

ونشير إلى أن الشاحنة من نوع فولفو سنة 2009 ، التي تسببت في الحادث تحمل ترقيم ولاية مستغانم، تابعة للشركة المستغانمية لأشغال الطرق والتهيئة، حجزتها مصالح الأمن الحضري الثالث.

واستعانت شركة "سيترام" بشركة الصيانة "سيطال" لإعادة العربة إلى السكة، واستغرقت العملية قرابة الثلاث ساعات، ما زاد من تعقيد حركة المرور، مع خروج التلاميذ من المدارس، بينما، لجأت شرطة تسيير "الترامواي" إلى التشغيل الجزئي، وأوقفت النقل عبر هذه الوسيلة من حي "العيادات" إيسطو إلى ساحة الإخوة مولاي بحي سانت أوجان (المقري).

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي حدث في أوت 2017، عندما خرج "الترامواي" عن السكة في الصباح الباكر في منحدر شارع الأمير عبد القادر في وسط المدينة وارتطم بالمحلات الواقعة في مساره. ولم تسجل حينها خسائر بشرية، إلا أن أربع عربات تضررت كليا.

أما عن حادث نهار اليوم، فلم يتم تسجيل خسائر بشرية، باستثناء إصابة سيدة بالذعر بسبب شدة الصدمة. في حين تعرضت مقدمة العربة الأمامية للترامواي للضرر. أما الشاحنة فلم تتعرض لأي ضرر.