نظّمت مجموعة من المواطنين قدموا من بلدية وادي ارهيو، وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية غليزان، صباح اليوم، منددين بتأخر الكشف عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الايجاري، والذي قالوا بأنها معدّة منذ فترة دون تحريرها وانتشال عائلاتهم من أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها.

وردّد المحتجون عبارات "يا رئيس يا تبون شعب وادي ارهيو راه مغبون"، "سلمية سلمية".

وقال عدد من المحتجين، بأنهم لم يهضموا بعد التأخر الكبير في نشر القوائم الاسمية للمستفيدين لإخراج مئات العائلات من أزمة السكن الخانقة التي تعرفها بلدية وادي ارهيو ثاني أكبر بلدية تعدادا للسكان بعد عاصمة الولاية، وأضافوا، بأنهم نظموا وقفة احتجاجية سابقا أمام الدائرة وتلقوا وعودا بالإسراع في نشرها ولكن دون أن تلوح أي بوادر لذلك.