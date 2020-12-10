تنفست 265عائلة قروية وشبه قروية الصعداء وهي تستقبل اليوم عمليتي إطلاق بإشراف من والي المدية مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، للغاز الطبيعي نحو ديارها بقريتي الطواهرية أعالي بلدية حربيل والأخرى بمرتفعات الخنق أعالي بلدية وامري غربي المدية.

واعتبر أرباب العائلات المستفيدة من عمليتي الإيصال ذلك إنهاء لمعاناة عمرت أجيالا مع برد وثلوج المنطقتين اللتين يبلغ ارتفاعهما أزيد من ألف متر عن سطح البحر، معبرين عن سعادتهم بوصول نعمة الغاز إلى أحضان بيوتهم مع حلول هذا الشتاء والتي طالما عبروا عن آمالهم في الربط بشبكتها.