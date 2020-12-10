استفاد المدرب الجديد لشبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، من ترخيص مؤقت من رابطة كرة القدم المحترفة، ليقود فريقه من الدكة خلال اللقاءين المقبلين، حسبما أعلنه اليوم الخميس النادي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى .

وجاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لشبيبة القبائل على فايسبوك: "أن الوثيقة صالحة لمدة 15 يومًا. سيكون المدرب بوزيدي على مقاعد البدلاء يوم الجمعة ضد شباب بلوزداد وفي المباراة القادمة خارج أرضه أمام أولمبي الشلف، في انتظار تسوية ملف تأهيله".

وتم تعيين بوزيدي مدربا جديدا لفريق "الكناري" ليحل محل التونسي يامن الزلفاني، الذي تم فسخ عقده بسبب مشكلة تخص إجازته التدريبية.

وتابع المدرب السابق لنصر حسين داي، أول مباراة له مع "الشبيبة" لهذا الموسم، يوم الجمعة الماضي خارج الديار ضد مولودية وهران (0-0)، من المدرجات لعدم حيازته على إجازة.

وفي رصيد شبيبة القبائل نقطتين بعد مرور جولتين من البطولة، حيث تعثر في افتتاح المنافسة على أرضه امام أهلي برج بوعريريج (0-0) ثم عاد بتعادل من وهران امام المولودية المحلية (0-0).