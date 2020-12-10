وقعت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عقدا تمويليا مع مجمع "إيفري" للمياه المعدنية والمشروبات الغازية.

وأكد النادي العاصمي في منشور على صفحته في "الفايسبوك" أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإدارة لإيجاد مصادر تمويل جديدة، حيث سيمتد عقد الشراكة الموقع اليوم لمدة سنة قابلة للتجديد.

تمت العملية بحضور رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس، ومدير التسويق لمجمع إيفري، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل سويا في المستقبل.