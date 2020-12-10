كشف، اليوم الخميس، مراقب الشرطة ومدير الصحة والنشاط الاجتماعي لدى المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر محمد، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، أن جهاز الأمن أحصى لغاية الساعة وفاة 85 ضحية جراء إصابتهم بأعراض فيروس "كوفيد-19"، وهو ما يجعله المؤسسة الرسمية الثانية الأكثر تضررا، بعد الجيش الأبيض لقطاع الصحة.

وأضاف مراقب الشرطة محمد بوبكر، في كلمته على هامش الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني، لتدشين مرافق أمنية وتكريم مجندين من الجيش الأبيض وتمثيل جمعوي وأعوان الإنقاذ، في مجابهة جائحة كورونا، أنهم منذ تفشي الوباء في بدايته وهم في الصفوف الأولى، مجندين لتقديم ما يلزم لمقاومة ومجابهة الفيروس القاتل، ووضع كامل الإمكانات واستغلالها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأن عناصر الأمن لم تقصر في مدى تطبيق واحترام تدابير الحجر الصحي، والمشاركة كذلك في حملات التوعية والتحسيس من خطورة هذا الوضع الاستثنائي.

وعرج مدير الصحة والنشاط الاجتماعي لدى المديرية العامة، إلى أهمية التكوين النوعي لأعوان الشرطة، لضمان تخريج كفاءات، مهمتها المحورية السهر على تقديم خدمة تستجيب لمتطلبات وحاجيات المواطن، وعن التغطية الأمنية بولاية البليدة، أكد مراقب الشرطة بوبكر محمد أنها وصلت إلى نسبة 93 بالمائة، بما يعادل شرطي لكل 250 مواطنا.