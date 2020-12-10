تم تسقيف أسعار فحوصات السكانير والتحاليل البيولوجية للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) وهذا بموجب اتفاقية تم إبرامها اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بين وزارة الصحة وجمعية أطباء مراكز الأشعة وممثلي 11 مخبرا بيولوجيا عبر الوطن.

وبناء على هذه الاتفاقية، يصبح سعر الفحوصات بالسكانير في حدود 7000 دج وتحاليل "بي.سي.ار" بـ8800 دج والمضاد للجين بـ3600 دج والتحاليل الفيرولوجية بـ2200 دج.

وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بداية من اليوم وهذا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب الظرف الوبائي.

وثمن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، هذه المبادرة التي تضاف --مثلما قال-- إلى "الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذا الوباء".

وأعرب عن أمله في أن تلتحق مراكز ومخابر أخرى بهذه المبادرة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الفئات الاجتماعية التي يصعب عليها القيام بهذه التحاليل والفحوصات.