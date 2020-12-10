أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.

قال مسؤول أمريكي –وفق ما نقلت وكالة رويترز- إن المغرب والكيان الصهوني اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن هذا التطبيع حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه الكيان الغاصب منذ أوت الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.