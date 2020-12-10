أكد مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي، اليوم الخميس، بسطيف أن تشكيلته "لن تحيد عن قاعدة لعب كل المباريات بحتمية الفوز".

وأوضح التقني التونسي في ندوة صحفية عقدها بملعب "الثامن ماي 1945" عقب آخر حصة تدريبية أجراها الفريق قبل تنقله إلى سيدي بلعباس لمواجهة الإتحاد المحلي يوم السبت في إطار الجولة الثالثة من البطولة، أن تشكيلته "ستلعب دائما من أجل الانتصار ولن تحيد على هذه القاعدة ببلعباس بالرغم من صعوبة المقابلة وقوة المنافس".

واعتبر أن التعثر الذي سجله فريقه على ميدانه حين تعادل أمام سريع غليزان في الجولة السابقة (1-1) "مخيب نظريا، إلا أنه خال من أي تأثير سلبي على مقابلة يوم السبت بالنظر إلى عديد المعطيات على غرار ردة فعل اللاعبين وتعديلهم النتيجة وهم منقوصين عدديا وهو أمر مشجع يوحي بأننا سنعوض النقطتين في قادم الجولات".

وبنبرة تفاؤلية، قال الكوكي إن عودة أشباله "القوية وقربهم من الانتصار وهم منقوصين عدديا في الجولة السابقة مؤشر يظهر معالم فريق كبير"، مشيرا إلى أن كل مقابلة لها إيجابياتها وسلبياتها.

وأضاف أنه تحدث مع لاعبيه فرديا وجماعيا في إطار التحضير البسيكولوجي والجميع عازم على العودة بنتيجة إيجابية من سيدي بلعباس، حسب تعبيره.

للإشارة، سيتواصل غياب عدد من لاعبي الوفاق في الجولة الثالثة أمام اتحاد بلعباس على غرار المدافع حسين لعريبي بداعي الإصابة والمهاجمين لحبيب بوقلمونة لأسباب تبقى مجهولة وياسر برباش بسبب الإصابة كذلك وأحمد قندوسي جراء العقوبة والقائد أكرم جحنيط بالرغم من تعافيه ومتوسط الميدان المالي مليك توري، فيما ستتعزز تشكيلة الوفاق في هذا الموعد بالمستقدم الجديد ميسالي مرباح بعد عودته من الإصابة.

وقد اختار الكوكي إراحة العديد من لاعبيه بالرغم من تعافيهم نسبيا من الإصابة تحسبا لما هو قادم والبرنامج المكثف للمقابلات الذي ينتظر رفقاء القائد أكرم جحنيط في منافستي البطولة الوطنية و كأس الكونفدرالية الإفريقية

التي سيستهلها الوفاق يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري عندما يواجه في الدور الأول ذهابا بالعاصمة التشادية نجامينا نادي رونيسونس المحلي.