أعلن، مساء يوم الخميس، عن اتخاذ وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقرار يقضي بإنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس عبد الله لهبيل مع إعادته إلى رتبته الأصلية، وذلك لأسباب قد تكون لها علاقة بالانسداد الكبير الحاصل على مستوى بلدية عاصمة الولاية بين السواد الأعظم من المنتخبين والأمين العام المخلوع منذ أمد بعيد وانعكاس الوضع على عجلة التنمية بمدينة سيدي بلعباس.

وكان والي ولاية سيدي بلعباس عن طريق مديرية الإدارة المحلية قد أشعر مساء يوم الخميس رئيس المجلس الشعبي البلدي بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات المتعلقة بالقرار الأخير، بعد فترة وجيزة من تلقيه لبرقية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تؤكد إمضاء الوزير الأول على منشور إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ 07 ديسمبر الماضي.