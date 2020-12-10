رحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمت اليوم الخميس أمام حائط البراق في القدس برفقة سفير الولايات المتحدة، بالتوصل إلى ما وصفه "سلاما تاريخيا" مع المغرب.

وشكر نتنياهو العاهل المغربي محمد السادس على قراره، مبديا امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"جهوده الرامية لإحلال السلام الحقيقي".

وشدد نتنياهو على أن الكيان الصهيوني ستعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الطرفين يخططان لتسيير رحلات جوية مباشرة وتبادل بعثات دبلوماسية.

من جهته أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس.

وأضاف البيان أنه "اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، فقد أخبر الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب: تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب وقت، تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002".