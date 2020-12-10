أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، الخميس، أن تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني مسألة وقت.

وحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، قال كوشنر لصحافيين "تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توصل المغرب والكيان الصهيوني إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.