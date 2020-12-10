أفاد بيان للمديرية الولائية لأمن ولاية ڨالمة، مساء اليوم الخميس، بأنّ قوات الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجنائية، أوقفت امرأة تبلغ 49سنة بحي رابح شغيب بأعالي مدينة ڨالمة، على خلفية ضبطها متلبسة بجرم ممارسة طقوس الشعوذة والعرافة، رفقة 08 نساء، وتوقيف شاب في الـ26 من العمر على خلفية الحيازة للمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان مصالح الأمن، تأكيدا لما تناولته "الخبر أون لاين" ليلة أمس، بأنّ قوات الشرطة، تمكنت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشان الموقوفيْن داخل المسكن، تمكنت من ضبط وحجز أدوات ووسائل تُستعمل في ممارسة طقوس الشعوذة، تتمثّل حسب البيان نفسه في "كتاب يستعمل في ممارسة الشعوذة"، "أوراق اللعب الخاصة بلعبة الرّامي"، "صور شمسية خاصة بأشخاص" لممارسة السحر عليهم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الشعوذة.

وأضافت مصادرنا، بأنّه تمّ ضبط وحجز، خلال العملية نفسها، 98 قرصا مهلوسا من نوع "باركيديل"من الشاب الذي كان برفقة المشعوذة.

وقد حُوّل المشتبه فيهما إلى مصلحة الشرطة القضائية للأمن الولائي، أين كوّن ملفّ قضائي أوّل ضد المرأة عن فعل "ممارسة الشعوذة والعرافة"، وملف ثان عن فعل "حيازة المؤثرات العقلية، لغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة"، حيث استمرّ تقديمهما أمام الجهات القضائية بڨالمة مساء اليوم.