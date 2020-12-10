سيفتقد فريق نصر حسين داي للثنائي واجي وسيدهم في المباراة أمام جمعية عين مليلة المقررة يوم غد الجمعة لحساب الجولة الثالثة للرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة.

وأعلن النادي العاصمي اليوم الخميس على صفحته على "فايسبوك" أن "سيدهم وواجي يعانيان من كوفيد-19".

وخلال الجولة الثانية من البطولة، التي جرت الاسبوع الماضي، غاب عن صفوف "النصرية" أربعة لاعبين، لذات السبب، ويتعلق الأمر بناجي وسي عمار وشويطر والحارس بن شلف.

وبعد اللقاءين اللذين تعادل فيهما، يستضيف فريق النصرية تشكيلة عين مليلة برسم الجولة الثالثة من المنافسة غدا الجمعة على (14:30) وكله عزيمة على افتكاك انتصاره الأول هذا الموسم.