أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس، أن الجزائر تخطت محطات أساسية في مجال حقوق الإنسان بتكييف الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والعهود الدولية.



وكتب الوزير الأول في منشور في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” ،”في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تخطت الجزائر محطات أساسية لتكييف الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والعهود الدولية.



و أضاف “نواصل جهودنا لتطوير منظومة حقوق الانسان بترقية قيم السلم والتسامح،وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في المقررات الدراسية والتكوينية.



كما أشار الوزير الأول أن “النضال الحقوقي دائم ومستمر مادامت المجتمعات تنبض بالحياة”.