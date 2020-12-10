

أشاد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب و"الكيان المحتل" إلى اتفاق تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية.



وأبدى ولي عهد أبوظبي، في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه في "تويتر"، ترحيبه بقرار المغرب استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع "الكيان المحتل" وإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.



بدوره ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تغريدة في موقع "تويتر" إعلان المغرب و"الكيان المحتل" تطبيع العلاقات بينهما.



وقال الرئيس المصري في التغريدة مساء الخميس، إنها "خطوة مهمة بين البلدين".



وأكد الرئيس المصري أن "هذه الخطوة الهامة تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة".



ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أشاد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع "الكيان المحتل".