أعلن نجم برشلونة والمنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان ، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي (HUAWEI) الصينية الكبرى، احتجاجا على طريقة تعامل الصين مع مسلمي الإيغور.



وقال اللاعب المتوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في بيان باللغة الفرنسية "تبعا للشكوك القوية التي تتحدث عن أن شركة هواوي الصينية أسهمت في تطوير برنامج إنذار يخص أقلية الإيغور الصينية عن طريق إنشاء برنامج إلكتروني للتعرف على الوجوه، فإنني أعلن الإنهاء الفوري للشراكة التي تربطني بهذه الشركة".



وأضاف "إنني أنتهز هذه المناسبة لأدعو شركة هواوي لكي لا تكتفي بنفي الاتهامات الموجهة إليها، وإنما أن تبادر في أسرع وقت ممكن للقيام بأفعال ملموسة لإدانة هذا القمع الجماعي، وأن توظف الشركة نفوذها للمساهمة في احترام حقوق الإنسان والمرأة داخل المجتمع".



ونال المنشور أكثر من ربع مليون إعجاب خلال ساعة واحدة من الجماهير التي أثنت على خطوة غريزمان، التي لم يسبقه إليها سوى أوزيل فقط.

ويعمل غريزمان سفيرا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتلتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتلتيكو في 2016.