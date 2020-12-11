أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث يوم الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاق التطبيع المبرم بين المملكة و الكيان المحتل.



ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو، شذد على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية.



كما ذكرت المصادر الدبلوماسية أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا آخر مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ إلا أن المصادر لم تذكر فحوى الاتصال بين الجانبين.