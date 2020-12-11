نبهت مصالح الأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار غزيرة، في بعض الأحيان تكون على شكل عواصف رعدية مصحوبة بالبرد وهبوب رياح تحت العواصف الرعدية، على 20 ولاية.

وأوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستتهاطل على ولايات: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة وسوق أهراس، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الثالثة من زوال يوم غد السبت.

ووفق المصدر فإن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 30 و 50 ملم، والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف رعدية، مع هبوب رياح تحت العواصف الرعدية، على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، تيسمسيلت، سعيدة، وشمال تيارت، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت.

والكمية المتساقطة ستتراوح بين 20 و 30 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا.

ونبهت نشرية خاصة للأرصاد الجوية إلى رياح قوية تجتاح الولايات الغربية للبلاد، وهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، المسيلة، والجلفة، بالإضافة إلى تيبازة، والعاصمة وبومرداس، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم الغد السبت.

وأشار المصدر إلى أن سرعة الرياح ستتعدى 80 كلم/سا.

فيما أفاد نفس المصدر أن زوابع رملية ستجتاح ولايتي غرداية وورڨلة، ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.