توقعت مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار غزيرة، على السواحل الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن الأمطار تتساقط على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة وسوق أهراس، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الجمعة، إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

ووفق المصدر فإن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 15 و20 ملم محليا.

كما نبهت نشرية خاصة نشرت على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية أن رياحا قوية تجتاح الولايات الغربية للبلاد، وهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، المسيلة، والجلفة، بالإضافة إلى تيبازة، والعاصمة وبومرداس، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم الغد السبت.

وأشار المصدر إلى أن سرعة الرياح ستتعدى 80 كلم/سا.

فيما أفاد نفس المصدر أن زوابع رملية ستجتاح ولايتي غرداية وورڨلة.