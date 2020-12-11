اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين (الكيان الصهيوني والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول عن التصويت (الكاميرون، كندا، كيريباتي، مدغشقر، جزر المارشال، ناورو وبالاو).

فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا والكيان الصهيوني وجزر المارشال والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول عن التصويت (أستراليا والكاميرون وغواتيمالا وكيريباتي ومدغشقر ومالاوي وجزر المارشال وناورو وجزر سليمان).

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول (كندا، الكيان الصهيوني، جزر المارشال، ناورو والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بمستوطنات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا وهنغاريا والكيان الصهيوني وليبيريا وجزر المارشال وناورو والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الصهيونية ، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول (أستراليا وكندا وغواتيمالا وهنغاريا والكيان الصهيوني وليبيريا وجزر المارشال وناورو وغينيا الجديدة بابوا والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت.

فيما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي الفلسطينية، على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.