عقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمقره بدالي إبراهيم اجتماعا تنسيقيا مع الأندية المشاركة في مختلف المنافسات القارية ويتعلق الأمر بشبيبة القبائل، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شباب بلوزداد.

وحسب بيان الفاف عبر موقعه الرسمي فإن الهدف من الاجتماع هو إعطاء آخر التفاصيل التنظيمية وإعطاء توضيحات أكثر عن تعليمات الاتحاد الإفريقي للعبة ، بالنسبة للمواجهات الدولية خصوصا في ظل جائحة كوفيد 19.

ووفق المصدر ذاته فإنه بالرغم من تنظيم اجتماع مماثل لناديي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في وقت سابق، إلا أن قسم المنافسات الدولية أصرّ على دعوة هذين الناديين من أجل استعراض تجربتيهما خلال آخر موعدين لهما لإبراز أهم العقبات التي قد تواجه أنديتنا الأربعة في قادم المواعيد.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة مراسلة الجهات الوصية من أجل مرافقة الأندية الأربعة ومحاولة تسهيل مهمتها خاصة فيما يتعلق بتدابير الدخول والخروج من الجزائر.