أعلن والي القصرين عادل مبروك، عن الشروع بداية من يوم الغد السبت 12 ديسمبر 2020، استثنائيا في تزويد ولاية القصرين بالغاز المنزلي، انطلاقا من مدينتي تبسة وعين البيضاء الجزائرية عبر معبر بوشبكة الحدودي، ليتم توزيعها لفائدة كل معتمديات الجهة عبر تجار التفصيل، وفقا لما نشرته ولاية القصرين.

ويأتي هذا القرار تبعا للجهود المكثفة منذ الأسبوع المنقضي وفي إطار الحلول الملائمة لتغطية النقص الحاصل في كميات التزود بالغاز المنزلي وبالتنسيق مع السلطات المركزية والشركة الوطنية لتوزيع البترول عجبل.