قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر"تويتر"، إن جزائر المستقبل تأبى إلاّ أن تكون ذاكرتها حية وتاريخها عبراً للأجيال.

وجاء ت تغريدة الوزير الأول ، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. وغرد جراد "60 عاماً على ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، استفتاء شعبي على الاستقلال أعطى زخما لثورة التحرير" .

وأضاف "مظاهرات بلغ صداها العالم وأسمعت الأمم المتحدة صوت الشعب الذي دافع عن هويته، وأجهض مخططات الاستعمار".