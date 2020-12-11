قال مدرب فريق شبيبة القبائل يوسف بوزيدي بأن المهاجم زكرياء بولحية لن يكون معنيا بلقاء اليوم أمام شباب بلوزداد بملعب نوفمبر بتيزي وزو.

وأكد يوسف بوزيدي في تصريح للإذاعة الوطنية صباح اليوم :" في آخر لحظة أثبتت الفحوصات أن اللاعب بولحية سيغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة " .

وأضاف المتحدث ذاته :" سأحاول إيجاد الحلول ، ما يعني أنه سيكون هناك تغييرات مقارنة بمواجهة مولودية وهران، للأسف ليس هناك وقتا كثيرا لهذا قررت إشراك لاعبين جدد لم يلعبوا خلال الجولة الأولى والثانية."

وأردف:" بعض الأسماء لم تكن في مناصبها عند مواجهة مولودية وهران لكنهم قدموا مردودا في المستوى."

وختم بوزيدي كلامه :" صحيح شباب بلوزداد، سيلعب اليوم أولى مبارياته الرسمية في المحترف الأول، لكن على المستوى القاري ظهر بمستوى كبير داخل وخارج الديار، أهم ما يميز الفريق هو الاستقرار على جميع الأصعدة، على كل حال لست متخوفا من مباراة اليوم لكن حقيقة أحترم جميع الفرق التي سنواجهها."