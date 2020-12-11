كشف المدير العام للتكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي، بوعلام سعيداني، عن تسجيل أزيد من 250 ألف طالب جديد.

وأفاد سعيداني في تصريح على أمواج إذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أن عملية التدريس ستنطلق حضوريا ابتداء من يوم 15 ديسمبر على شكل دفعات، وأوضح أن كل مؤسسة لها الحرية في طريقة التدريس عبر أفواج ضمن احترام البروتوكول الصحي اللازم، مؤكدا أن كل جامعة مطالبة بالتدريس 12 أسبوعا في السداسي الأول ومثلها في السداسي الثاني.

وبخصوص التخصصات الجديدة في الموسم الجامعي، ذكر المدير العام للتكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي أنه بعد عشرين سنة تم إعادة دمج تكوين المهندسين عبر 4 جامعات وهي: بومرداس في تخصص الأتوماتيك، جامعة سيدي بلعباس في تخصص الهندسة الكهربائية، جامعة قسنطينة في تخصص الهندسة الميكانيكية، جامعة ورڨلة في تخصص الزراعة الصحراوية.

وأضاف سعيداني، بأنه تم فتح ثلاث مدارس عليا جديدة هي الطاقات المتجددة في باتنة، علوم الغابات بخنشلة والإعلام الآلي والرقمنة ببجاية.

وكشف سعيداني عن اعتماد 25 تخصص ماستر جديد، 43 مسار ليسانس جديد، 2400 تخصص في الدكتوراه وفتح 7300 منصب بيداغوجي جديد خلال السنة الجامعية 2020/2021.