أشرف والي ولاية بسكرة ابي نوار عبد الله بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر على تسمية مخبر علم الأحياء الجزيئية الخاص بوباء كوفيد 19 والمتواجد بمستشفى الحكيم سعدان باسم المرحوم الدكتور حوحو محمد " بادي " الذي وافته المنية بعد إصابته بهذا الوباء .

مراسم التسمية التي حضرها أعضاء جمعية الأطباء الخواص التي كان يرأسها الفقيد وعدد من أفراد عائلته والسلطات المحلية لولاية بسكرة جاءت تلبية لطلب جمعية الأطباء الخواص و الأسرة الطبية وبعض فعاليات المجتمع المدني الذين أرادوا تكريمه بتسمية المخبر المذكور باسمه .

وللإشارة فإن مخبر تحاليل " بي سي ار " يعد ثمرة عمل خيري وتطوعي باشره المرحوم الطبيب حوحو وعدد من الفاعلين الذين أطلقوا مبادرة شراء هذا الجهاز تحت شعار " تحاليلنا في دارنا " و ساهم في هذه المبادرة عدد من المحسنين وشاركهم والي الولاية إلى أن تحقق الحلم لكن من أطلق هذا المشروع الخيري غيبه الموت في عز ذورة الإصابات بكورونا الصيف الماضي بمستشفى الحكيم سعدان .