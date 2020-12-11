ھاجم الرئیس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في تدوینة عبر صفحته الرسمیة على الفایسبوك المملكة المغربية بسبب التطبیع مع الكيان الصهيوني.

وقال المرزوقي أنه انتقد الجزائر بخصوص الصحراء الغربیة لكنه الآن ینتقد سلوك المغرب.

وكان العاھل المغربي أعلن أمس الخمیس استئناف الاتصالات الرسمیة الثنائیة والعلاقات الدبلوماسیة مع الصهاينة.

وبدأ المغرب مع الكيان، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقیة "أوسلو"، لكن الرباط جمدتھا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة، عام 2002.

وبإعلان أمس یكون المغرب الدولة المغاربیة الوحیدة التي تقیم علاقات مع الصهاينة، وأصبح المغرب رابع دولة عربیة توقع اتفاق تطبیع خلال العام 2020، بعد توقیع الإمارات والبحرین اتفاقي تطبیع في 15 سبتمبر الماضي، وإعلان السودان، في 23 أكتوبر.