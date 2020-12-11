سيكون فريق اتحاد الجزائر محروما من خدمات 8 لاعبين خلال مواجهته غدا لفريق وداد تلمسان بملعب العقيد لطفي لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإن اختبارات " البي سي آر" التي أجريت على أعضاء الفريق صبيحة الخميس أكدت النتائج التي جاءت صباح اليوم عدم وجود أي حالات ايجابية جديدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم استرجاع كل من : بلال بن حمودة، مزايير صولة، المدرب بوزيان بن عريبي والمحضر البدني نيكولا بوب وكلهم تماثلوا للشفاء.

وسيغيب عن مباراة الغد 7 لاعبين بسبب كوفيد 19 وهم : أسامة عبد الجليل، محمد لمين زماموش، مهدي بن دين، فاتح عاشور، حمزة كودري، أيمن محيوص وياسين عليان ، فيما يعاني كمال بلعربي من إصابة على مستوى الكاحل.