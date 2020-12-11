أكد هواري بن عمار رئيس جمعية وهران الناشط في الرابطة المحترفة الثانية أن الأندية لا تعلم لغاية الآن تاريخ انطلاق المنافسة.

وفي تصريحات "لاستديو الكرة" على أمواج القناة الأولى الإذاعية قال: "نجهل لحد الآن تاريخ انطلاق المنافسة الكروية ، فحتى التدريبات لا نعلم متى ستنطلق، ننتظر اجتماع المكتب الفيدرالي آخر لتحديد ذلك."

وفي ذات الصدد أضاف: "نحتاج لستة أو سبعة أسابيع للتحضير لانطلاق المنافسة ، مايعني أنها ستكون في مارس، وعليه وجب الاعتماد على الصيغة الجديدة في ذلك."

وأضاف بن عمار : "هناك الحديث عن لعب مرحلة الذهاب فقط ، الأمر لم يتأكد بعد، لكن وجب ذلك لأن الوقت لايسمح لخوض المنافسة بنظام ذهاب وإياب ولو اعتمدنا على ذلك سننهي البطولة في آخر السنة."

وعن مصير منافسة كأس الجمهورية أوضح رئيس جمعية وهران أن الأمور تتجه للعب المسابقة بين أندية المحترف الأول والثاني من أجل ربح الوقت فقط.