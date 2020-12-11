أكدت مصادر أمريكية، أن واشنطن تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز "أم.كيو-9 بي،" إلى المغرب. ونقلت وكالة رويترز عن ذات المصادر قولها، إن التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة.

ولم تفصح المصادر عما إذا كانت الصفقة، التي يجري الإعداد لها منذ عدة أشهر، مرتبطة باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية ببيع الطائرات المسيرة، لكن المصادر قالت لوكالة رويترز، إنه ليس معروفا ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة. ويبلغ مدى طائرات أم.كيو-9 بي التي تطورتها شركة جنرال أتوميكس أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحارى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، أن المغرب والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية. كما أعلن دونالد ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين الكيان الصهيوني والمغرب، حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.