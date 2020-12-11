تتصدر مواجهة شبيبة القبائل أمام ضيفه شباب بلوزداد على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بالإضافة إلى لقاء نادي بارادو بضيفه مولودية الجزائر بملعب الدار البيضاء وذلك لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.

ويسعى الكناري المتعادل في المواجهتين الأولى والثانية إلى تحقيق أول انتصار داخل الديار برفقة المدرب الجديد يوسف بوزيدي الذي سيعول خلال مباراة اليوم على منح الفرصة لبعض الأسماء لتأكيد مستواها. أما شباب بلوزداد المنتشي بكأس السوبر مع بداية الموسم الكروي والتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا ، فيبحث على البقاء ضمن سكة النتائج الايجابية وتدشين لقاءات البطولة بفوز أو تعادل يجعله يواصل التحضير في أجواء هادئة.

من جهته مولودية الجزائر العائد بالزاد كاملا من أمام اتحاد بلعباس لا يقل طموحه هو الآخر عن منافسه نادي بارادو الذي يريد المحافظة على صورة كل موسم ، من خلال الظهور بعروض كروية راقية في صدام يعد بالندية بين الطرفين.

وستلعب مباريات اليوم وغدا على النحو التالي :

مواجهات الجمعة :

شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج

سريع غليزان - شبيبة الساورة

أولمبي المدية - مولودية وهران

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد

نادي بارادو - مولودية الجزائر

مواجهات السبت :

نجم مقرة - اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف

شباب قسنطينة - جمعية الشلف

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر