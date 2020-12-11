أكدت إدارة اتحاد الجزائر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أن المدرب " تيري فروجي"، سيحل بالجزائر يوم الأحد القادم، وسيوقع على عقده في نفس اليوم، التحاق فروجي جاء بعد تحصله رسميا على رخصة استثنائية من طرف السلطات الجزائرية عشية يوم الخميس.

وسيخلف التقني الفرنسي مواطنه " تشيكوليني "الذي أقيل من منصبه عقب مباراة نهائي السوبر أمام شباب بلوزداد.

وسبق لفروجي وأن أشرف على أبناء سوسطارة موسم 2017 / 2018 كما ساهم في تتويجهم بدرع المحترف الأول.