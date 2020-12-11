أكدت إدارة اتحاد الجزائر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أن المدرب " تيري فروجي " سيحل بالجزائر يوم الأحد القادم ، وسيوقع على عقده في نفس اليوم ، التحاق فروجي جاء بعد تحصله رسميا على رخصة استثنائية من طرف السلطات الجزائرية عشية يوم الخميس.

وسيخلف التقني الفرنسي مواطنه " تشيكوليني " الذي أقيل من منصبه عقب مباراة نهائي السوبر أمام شباب بلوزداد.

وسبق لفروجي وأن أشرف على أبناء سوسطارة موسم 2017/2018 كما ساهم في تتويجهم بدرع المحترف الأول.