اتحاد الجزائر : الإدارة تحدد موعد قدوم المدرب فروجي
رياضة
11 ديسمبر 2020 () - شاهر.ع
أكدت إدارة اتحاد الجزائر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أن المدرب " تيري فروجي " سيحل بالجزائر يوم الأحد القادم ، وسيوقع على عقده في نفس اليوم ، التحاق فروجي جاء بعد تحصله رسميا على رخصة استثنائية من طرف السلطات الجزائرية عشية يوم الخميس.
وسيخلف التقني الفرنسي مواطنه " تشيكوليني " الذي أقيل من منصبه عقب مباراة نهائي السوبر أمام شباب بلوزداد.
وسبق لفروجي وأن أشرف على أبناء سوسطارة موسم 2017/2018 كما ساهم في تتويجهم بدرع المحترف الأول.