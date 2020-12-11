أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (جي أس كي)، اليوم الجمعة، أن لقاحهما ضد كوفيد-19 لن يكون جاهزا قبل نهاية العام 2021 بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل.

وقالت المجموعتان في بيان إن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن". تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم الطلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.